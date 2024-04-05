Что происходит у Крымского моста после возобновления движения

Ограничения для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив были введены в пятницу дважды. В первый раз он был закрыт около 16:00. Ограничение действовало полчаса. Во второй раз движение было приостановлено в 19:17. В этот раз запрет действовал около часа.