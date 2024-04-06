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В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Расширенные ярмарки выходного дня пройдет в Симферополе в эти выходные. Торговые ряды выставят по трем адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Расширенная ярмарка “выходного дня”, организованная администрацией города Симферополя и министерством сельского хозяйства Республики Крым, состоится 6 апреля. Она откроется в 07.00 и будет работать до 14.00 на улицах Севастопольская, Киевская, а также Кечкеметская/Бела Куна», — говорится в сообщении.

Кроме того, крымские производители представят свою продукцию на улицах Аэрофлотская, Энергетиков в поселке ГРЭСовский, на Героев Сталинграда и Залесская.

В воскресенье ярмарка будет работать на улицах Мате Залки и Балаклавская.

По информации администрации, сельхозтоваропроизводители привезут крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку.

Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник рассказал, что на рынках пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться уже к концу месяца.

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