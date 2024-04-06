В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

«Расширенная ярмарка “выходного дня”, организованная администрацией города Симферополя и министерством сельского хозяйства Республики Крым, состоится 6 апреля. Она откроется в 07.00 и будет работать до 14.00 на улицах Севастопольская, Киевская, а также Кечкеметская/Бела Куна», — говорится в сообщении.