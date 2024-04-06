В Симферополе пройдет ярмарка выходного дня: список адресов

«Расширенная ярмарка “выходного дня”, организованная администрацией города Симферополя и министерством сельского хозяйства Республики Крым, состоится 6 апреля. Она откроется в 07.00 и будет работать до 14.00 на улицах Севастопольская, Киевская, а также Кечкеметская/Бела Куна», — говорится в сообщении.
Кроме того, крымские производители представят свою продукцию на улицах Аэрофлотская, Энергетиков в поселке ГРЭСовский, на Героев Сталинграда и Залесская.
В воскресенье ярмарка будет работать на улицах Мате Залки и Балаклавская.
По информации администрации, сельхозтоваропроизводители привезут крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку.
Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник рассказал, что на рынках пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться уже к концу месяца.