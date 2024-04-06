В Новосибирске министр высказался о строительстве новой церкви

«Возле озера Жемчужина Сибири нужно строить не церковь. Нет, не просто церковь. Там сущносто, эссенциально не хватает кафедрального соборного храма, монастыря, небольшого скита и пУстыни. Чтобы озеро перестало быть местом для инспекторского паломничества», — написал в своем канале Telegram Шестернин (орфография автора сохранена — прим. ред.).