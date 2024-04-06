Стало известно, кому в Приморье с 1 апреля повысили пенсии на 7,5%

В Приморье на 7,5% проиндексировали государственные пенсии. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Повышение пенсии коснулось порядка 50 тысяч человек. Из них большая часть (48,4 тысячи) — это получатели социальной пенсии. В основной массе, такой вид выплат люли получают в связи с инвалидностью и потерей кормильца.
В региональном отделении Социального фонда России отметили, что средний размер социальной пенсии вырос до 13,7 тысяч рублей. С учетом районного коэффициента 1,2 для детей-инвалидов в среднем составила 22 146,5 рублей, для инвалидов первой группы — 18 455,68 рублей.
Вместе с социальными проиндексированы пенсии:
— участников Великой Отечественной войны;
— граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;
— военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
— граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
— космонавтов и летчиков-испытателей;
— а также некоторых других граждан.
Ветераны Великой Отечественной войны теперь получают в среднем до 56,8 тысяч рублей, если одновременно у них оформлена страховая пенсия по старости и по инвалидности.
Пенсионеры получат проиндексированные выплаты уже в апреле, по обычному графику.