Смотритель маяка рассказал о своей работе

— У нас спокойно, порядок, и поэтому мне кажется, что примет особых нет. Но есть легенды, они связаны с животными, которые у нас прижились. Например, была собака по кличке Чумка, такая страшненькая, постоянно неухоженная, как бы мы ни старалась за ней следить; мы её любили, но люди её побаивались. Была легенда: якобы по весне, когда чайки откладывают яйца в скалах, наша Чумка повадилась туда бегать и разорять гнёзда, чайкам это надоело, и один раз они накинулись на неё и загнали в щель в скале. Чумка забралась в расщелину, но её лапа не влезла. А чайки её и склевали. Вот с тех пор она ходит такая угрюмая. Жуткая история, но она поучительная для людей — не нужно ничего портить другим, иначе природа может ответить.