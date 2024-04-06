Смотритель маяка рассказал о своей работе

Маяк на мысе Басаргина считается одной из достопримечательностей Владивостока. Он всегда приковывал взгляды жителей и туристов приморской столицы. О том, чем живёт самый известный маяк и как устроена работа его хранителя, рассказал начальник маяка Басаргина Алексей Степков.
Указывать путь к дому
— Как становятся хранителями маяков?
— Тут, скорее, работа сама меня нашла. Я служил на флоте. В 2006 году уволился в запас и приехал отдыхать сюда с семьёй. Так и узнал, что ищут человека на должность начальника маяка. Предыдущий начальник был уже в возрасте, и ему было тяжело справляться с беспокойным хозяйством. Предложил свою кандидатуру руководству гидрографической службы ТОФ, в ведении которой находятся все маяки региона. Так всё и случилось.
Первые шесть лет я работал здесь без жены и детей. Они жили вообще в другом крае, а я периодически к ним приезжал. Без них было тяжело. В конце концов мы поняли, что пора воссоединяться. Теперь вот живём прямо на территории маяка.
— В чём заключается ваша работа?
— Знаете, тут сразу несколько пластов работы. Первая её часть — это поддержание работоспособности навигационного оборудования и охрана территории. А вторая — это сохранять традиции.
С оборудованием всё понятно — надо сделать так, чтобы всё работало и подавало навигационные сигналы морякам. А со вторым… У нас на территории есть часовня и поклонный крест, за которыми я слежу. Чтобы тоже всё было в порядке.
Маяк — это даже не навигационный прибор, а целое навигационное оборудование. Он как ориентир используется и управляется дистанционно. Даже дизель-генератор запускается дистанционно, вдруг электричество отключится. Представьте: а на что ориентироваться морякам? В этой ситуации мы запускаем аварийные источники и обеспечиваем работу маяка.
— Каково жить на маяке?
— Настоящий маячник должен жить не просто на маяке, а жить маяком. Ты тут постоянно на работе.
Когда тебе нравится твоя работа, ты чем-то постоянно занимаешься и некогда отвлекаться, скучать. А ещё меня тут окружают прекрасные мои собаки, которые как люди.
Наедине с природой
— Есть ли приметы в вашей работе?
— У нас спокойно, порядок, и поэтому мне кажется, что примет особых нет. Но есть легенды, они связаны с животными, которые у нас прижились. Например, была собака по кличке Чумка, такая страшненькая, постоянно неухоженная, как бы мы ни старалась за ней следить; мы её любили, но люди её побаивались. Была легенда: якобы по весне, когда чайки откладывают яйца в скалах, наша Чумка повадилась туда бегать и разорять гнёзда, чайкам это надоело, и один раз они накинулись на неё и загнали в щель в скале. Чумка забралась в расщелину, но её лапа не влезла. А чайки её и склевали. Вот с тех пор она ходит такая угрюмая. Жуткая история, но она поучительная для людей — не нужно ничего портить другим, иначе природа может ответить.
— Как появился поклонный крест?
— Сначала мы просто поставили крест. Потом появился вопрос, как его укрепить. Мы придумали такую традицию, что можно с молитвой обратиться с просьбой к Богу и положить камень. Специально для этого мы собираем постоянно красивые, гладкие камни.
Сейчас у креста обращаются с просьбой к Богу, и их просьбы исполняются. Потому что, кладя камень, ты обращаешься к Богу, так же, как и в церкви, когда ставишь свечу. И если посмотреть сейчас, то каждый камешек — это чья-то просьба.
— Какое бы вы сейчас загадали желание?
— Каждое утро, независимо от погоды, я прихожу к поклонному кресту и с молитвой обращаюсь с просьбой к Богу. Очень часто даже не для себя. А если для себя, то я прошу, чтобы все было так, как должно, и складывалось благополучно.
— К вам часто приходят туристы. Сюда можно попасть?
— В акватории маяка находиться не запрещено, но нельзя выходить на берег. Мы не можем запретить людям на сапах и лодках смотреть на маяк. Но туристы тоже должны понимать, что это опасно — в любой момент может отвалиться часть скалы. Даже маленький камень, упавший с такой большой высоты, может привести к серьёзным травмам.
Люди чаще всего просятся сфотографироваться и пытаются выйти на берег, чтобы разглядеть такую красоту. Иногда мы разрешаем близко сделать фото. Ведь для некоторых и сам маяк Басаргина, и путь к нему — это значимое событие. Кто-то вообще прошёл такой огромный путь на сапе и преодолел себя.