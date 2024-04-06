Самарцы спасались от затопления на крыше машины: паводковая ситуация на 6 апреля 2024 года

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в губернии из-за паводка затоплены 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков. Специалистам удалось эвакуировать 456 человек, в числе которых 74 ребенка. 237 человек находятся в пунктах временного размещения. На данный момент в 2 муниципальных районах региона ввели режим «Чрезвычайной ситуации», а в 13 районах — «Повышенная готовность».