Самарцы спасались от затопления на крыше машины: паводковая ситуация на 6 апреля 2024 года

В Самарской области паводковая ситуация продолжает оставаться напряженной. В регионе вода, вышедшая из берегов, затапливает жилые дома и приусадебные участки. Рассказываем, как обстоят дела с паводком на 6 апреля 2024 года.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в губернии из-за паводка затоплены 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков. Специалистам удалось эвакуировать 456 человек, в числе которых 74 ребенка. 237 человек находятся в пунктах временного размещения. На данный момент в 2 муниципальных районах региона ввели режим «Чрезвычайной ситуации», а в 13 районах — «Повышенная готовность».
В список попали: микрорайоны Алексеевский, Богатовский, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, Ставропольский и Хворостянский. Помимо этого, затоплены 8 низководных мостов. Сотрудники служб и ведомств подготовили 13 пунктов размещения и 3000 мест. За прошедшие сутки некоторые дома освобождаются от воды.
По информации поисково-спасательной службы Самарской области, в селе Смышляевка Волжского района из-за разлива реки Падовка местные жители оказались «в плену» 5 апреля 2024 года. Течение снесло автомобиль с дороги, машина почти полностью ушла под воду. Пассажирам и водителю пришлось спасаться на крыше. Для оказания помощи на место прибыли сотрудники службы. Используя надувную лодку, спасатели переправили потерпевших. К счастью, медицинская помощь не потребовалась.
В пятницу, 5 апреля, также затопило 316 домов в Большеглушицком районе. Там эвакуировали 205 человек, в числе которых 31 ребенок. В пункте временного размещения находятся 9 взрослых и 6 детей.
По последним данным МЧС, в регионе за сутки освободились от воды 343 жилых дома, 783 приусадебных участка и один низководный мост в Большеглушицком районе. Во власти паводка остаются мосты в Пестравском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Большеглушицком районах. Подтопленным также оказался участок автодороги местного значения в селе Пестравка.
На территории региона работает оперативные группы. К работе привлекают спецтехнику и плавсредства. В одном из ведомств подобную ситуацию назвали аномальной. Последний раз подобные подтопления фиксировали в 1988 году.