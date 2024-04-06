Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов

По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2−4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области прогнозируется температура на 4−5 градусов выше нормы.