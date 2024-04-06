Завидуем леопардам: красоты южной части Приморья волнуют даже пятнистых хищников

У каждого дальневосточного леопарда есть свой участок, который они «присваивают» благодаря различным меткам. Чаще всего они используют запаховые, которые оставляют с помощью желез. Такому способу общения их учат еще с котячества, чтобы они изучали местность и «общались» с другими животными. Специалисты добавили, то людям остается только грустить: хищники дышат свежим воздухом и отдыхают в лесах, а мы этим занимаемся лишь иногда.