Неделя с AmurMedia: скачок радиации, режим ЧС, «Золото Умальты» и рост рождаемости

Рамиль Габбасов, ученик Масутацу Оямы: Все победы и все поражения — это внутри
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств, дал эксклюзивное интервью руководителю ИА AmurMedia Андрею Швецову. Рамиль — обладатель 5 дана киокушинкай карате. И, как и многих мальчишек 80-х и 90-х, его в боевые искусства привели боевики. Одержимость единоборствами помогла ему попасть в зал к самому основателю школы Масутацу Ояме.
Хабаровчан спасли от радиации
Превышенный радиационный фон был отмечен в Индустриальном районе Хабаровска — как следствие ввели режим ЧС. Сейчас известно, что работе на участке улиц Суворова и Сидоренко, уже закончены. На данный момент радиоактивный предмет изолирован и передан на в пункт хранения радиоактивных отходов, ИА AmurMedia со ссылкой на Хабаровского специализированного комбината «Радон».
Не надо смотреть на Куршавель, у нас тут свое — Сергей Гришин
Горнолыжные курорты и базы закрывают сезон и подводят итоги. Для ГЛК «Хехцир» сезон 2023/2024 был во всех смыслах стартовым — «покатушки» на трассах горнолыжного комплекса начались в декабре прошлого года. Как будет меняться «Хехцир» и есть ли у него шансы стать курортом международного уровня, руководитель ИА AmurMedia Андрей Швецов узнал у директора Центра отдыха и туризма Сергея Гришина.
В Хабаровском крае вводится режим функционирования «Повышенная готовность»
Готовность региональных служб к запуску ракет-носителей с космодрома «Восточный» проверили в Минприроды Хабаровского края. Совещание по готовности региона к запускам ракет-носителей с космодрома «Восточный» провел министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Хабаровского края.
В Хабаровском крае расширили перечень направлений по использованию краевого маткапитала
Во время отчета перед краевыми парламентариями губернатор Михаил Дегтярев рассказал о результатах работы правительства региона в социальной сфере, а также подробно остановился на вопросах поддержки семей с детьми. Руководитель края также напомнил, что 2024-й объявлен президентом Годом семьи в России. По данным Росстата, в 2023 году в Хабаровском крае родилось 11680 детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае внедрят три новых элемента инвестстандарта
В Хабаровском крае продолжается работа над совершенствованием инвестиционного климата, для чего в регионе продолжают внедрять региональный инвестиционный стандарт. В крае два года подряд уже работают пять его элементов: инвестиционная декларация, Агентство развития, инвесткарта, комитет, а также свод инвестиционных правил. В этом году Минэкономразвития РФ планирует дополнить стандарт еще тремя элементами: механизмом обратной связи с бизнесом, бережливыми технологиями и инвестиционными предложениями. Хабаровский край в числе пилотных регионов уже включился в эту работу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Михаил Дегтярев и президент ПАО «Транснефть» обсудили дальнейшее сотрудничество
Находясь с рабочим визитом в Москве, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с председателем правления, президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. На повестке — вопросы дальнейшего взаимодействия регионального правительства и компании, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Бывший завотделением одной из больниц предстанет перед судом в Хабаровске
В Хабаровске перед судом предстанет бывший заведующий отделением одной из больниц, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровске
Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, в Хабаровске на участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введён режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничен, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В Хабаровске на улице ранили мужчину из травматического оружия
В Хабаровске прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с нападением на мужчину с травматическим оружием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В Хабаровском крае ординаторы получили возможность работать на должностях врачей-стажеров
Ординаторы Хабаровского края получили возможность работать на должностях врачей-стажеров. Соответствующий приказ Минздрава России вступил 1 апреля 2024 года. Федеральная мера поможет в решении кадрового вопроса, что отвечает задачам регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В Москве состоялась премьера художественного фильма «Золото Умальты»
В четверг, 4 апреля, в российский прокат выходит вестерн «Золото Умальты» (16+), вдохновлённый ограблением, произошедшим в 1917 году в Хабаровске. А накануне, в Москве, состоялась премьера фильма, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Пулемёт Дегтярёва» (18+).
Ушла из жизни легенда спорта Комсомольска-на-Амуре Светлана Рыбакова
Скоропостижно ушла из жизни Светлана Григорьевна Рыбакова. У неё было много титулов, званий, наград, но, пожалуй, самым главным было звание, которое ей присвоили спортсмены Комсомольска-на-Амуре — «мать спорта» Комсомольска-на-Амуре и этим многое сказано.
В Хабаровском крае за сутки зарегистрировано 12 термических аномалий
Жители южных и центральных районов Хабаровского края, где уже практически сошел снежный покров с земли, в ближайшие дни уже приступят к уборке территорий своих домовладений, садовых и дачных участков. Многие по старинке будут делать это методом выжигания. Однако проведение огневых работ в сочетании с неустойчивой ветреной погодой может привести к необратимым последствиям. Сотрудники МЧС России отмечают: делать это категорически запрещено, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спустя 21 год в Хабаровске задержали обвиняемого в громком убийстве бизнесмена
Следователи СК России задержали долгое время скрывавшегося от правосудия 44-летнего жителя Уссурийска Дмитрия Махненко в Хабаровске. Он обвиняется в убийстве предпринимателя в 2003 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.
Михаил Дегтярев: кинематограф — лучший способ развивать туризм в регионах
В этот четверг, 4 апреля во всей России состоялся полноценный релиз художественного фильма «Золото Умальты», снятого по идее губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. 3 апреля в Москве прошла премьера, на которой глава региона презентовал картину, а позже рассказал журналистам о ходе создания и личном вкладе в произведение. Проникнуться гордостью за малую родину и насладиться настоящим Российским «истерном», жители Хабаровска и края могут уже сейчас во всех кинотеатрах, сообщает ИА AmurMedia.
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей в Хабаровске
ФАС России начала проверки крупнейших торговых сетей, сегодня в Хабаровске началась проверка ООО «ДВ Невада». Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровского УФАС России.
В Москве обсудили экономическое развитие Хабаровского края
В рамках встречи Валентина Матвиенко пообещал губернатору Хабаровского края обеспечить полное исполнение постановления Совфеда. Данные решения были приняты сенаторами по итогам Дней Хабаровского края в палате. По мнению спикера Совфеда, такой регион, как Хабаровский край, нуждается в адекватной поддержке федерального центра, ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Деревянный барак загорелся на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
В 19.55 4 апреля 2024 г. в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в двухэтажном нежилом деревянном доме барачного типа на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске. Подразделения выехали по повышенному номеру вызова. Пламя быстро охватило старое ветхое здание. Меньше часа огнеборцам потребовалось на его локализацию, её передали в 20.46. Пострадавших нет.
Рождаемость стремительно растёт в Хабаровском крае
В прошлом году на тысячу человек населения пришлось 9,1 родившихся. Тенденция к увеличению рождаемости к увеличению сохраняется. За последние три месяца на свет появилось порядка 2900 младенцев, что на 93 больше, чем в аналогичный период прошлого года, ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.
За стрельбу из игрушечного пистолета перед судом предстанет хабаровчанка
В Индустриальном районе Хабаровска перед судом предстанет женщина, обвиняемая в хулиганстве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.