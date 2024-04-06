Неделя с AmurMedia: скачок радиации, режим ЧС, «Золото Умальты» и рост рождаемости

В Хабаровском крае внедрят три новых элемента инвестстандарта



В Хабаровском крае продолжается работа над совершенствованием инвестиционного климата, для чего в регионе продолжают внедрять региональный инвестиционный стандарт. В крае два года подряд уже работают пять его элементов: инвестиционная декларация, Агентство развития, инвесткарта, комитет, а также свод инвестиционных правил. В этом году Минэкономразвития РФ планирует дополнить стандарт еще тремя элементами: механизмом обратной связи с бизнесом, бережливыми технологиями и инвестиционными предложениями. Хабаровский край в числе пилотных регионов уже включился в эту работу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.