Пробки да ямы: автомобилисты Хабаровска ждут ремонт проспекта 60-летия Октября

При этом отремонтировать весь проспект 60-летия Октября власти не обещают — лишь местами дырки залатают. Капитальный ремонт же пройдет в границах от Машинистов до Аэродромной и начнется он в середине апреля. Так, в 2022 и 2023 году дорожники сделали участок от Аэродромной до Суворова. Что ж, водителям терпения, а пока предлагаем посмотреть, как выглядит проспект от Большой до остановки «Швейная фабрика».