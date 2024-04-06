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Пробки да ямы: автомобилисты Хабаровска ждут ремонт проспекта 60-летия Октября

Стоять ежедневно в пробках, бояться за подвески и колеса на проспекте 60-летия Октября — такое себе удовольствие.

Одна из самых оживленных магистралей города давно уже в плачевном состоянии. Асфальт требует обновления, как и разметка на нем. Больше всего нареканий вызывает участок на втором Хабаровске — первая полоса, по направлению из города, одна сплошная яма.

При этом отремонтировать весь проспект 60-летия Октября власти не обещают — лишь местами дырки залатают. Капитальный ремонт же пройдет в границах от Машинистов до Аэродромной и начнется он в середине апреля. Так, в 2022 и 2023 году дорожники сделали участок от Аэродромной до Суворова. Что ж, водителям терпения, а пока предлагаем посмотреть, как выглядит проспект от Большой до остановки «Швейная фабрика».