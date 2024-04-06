Электричество частично отключили в Октябрьском районе Иркутска в 0.01 сегодня, 6 апреля. Под отключение попала часть домов на улицах: 6-я Советская, Алексеева, Арсеньева, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Коммунистическая, Комсомольская, Партизанская, Пискунова, Пограничный, Сибирская, Сибирский, Советская. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.