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Электричество частично отключили в Октябрьском районе Иркутска

Специалисты устраняют причину отключения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Электричество частично отключили в Октябрьском районе Иркутска в 0.01 сегодня, 6 апреля. Под отключение попала часть домов на улицах: 6-я Советская, Алексеева, Арсеньева, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Коммунистическая, Комсомольская, Партизанская, Пискунова, Пограничный, Сибирская, Сибирский, Советская. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Меры приняты для устранения технологического нарушения в сети. Бригадами «Южных электрических сетей» проводится осмотр воздушной линии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 15.00.

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