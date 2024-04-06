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Ещё три ледовые переправы прекратили работу в Хабаровском крае

Лёд на реках региона становится небезопасным из-за роста среднесуточных температур.

В Хабаровском крае свернули работу ещё три ледовые переправы из-за повышения среднесуточных температур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации ведомства, 6 апреля на севере края закрылись переправы через реку Охота, которые соединяли Охотск с районными сёлами. На юге края перестал работать проезд через реку Хор в посёлке Среднехорский. Во всех этих местах демонтировали дорожные знаки, а также установили барьеры, чтобы водители по неосторожности не выехали на лёд.

«Инспекторы ГИМС контролируют 11 ледовых переправ. На остальных реках края продолжается процесс разрушения льда. Выход на акваторию опасен!» — предупредили в МЧС.