Ещё три ледовые переправы прекратили работу в Хабаровском крае

По информации ведомства, 6 апреля на севере края закрылись переправы через реку Охота, которые соединяли Охотск с районными сёлами. На юге края перестал работать проезд через реку Хор в посёлке Среднехорский. Во всех этих местах демонтировали дорожные знаки, а также установили барьеры, чтобы водители по неосторожности не выехали на лёд.