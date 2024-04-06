Что произошло в Иркутске в ночь на 6 апреля: последние новости

38-летний житель Братска запер приятельницу на карнизе балконе трехэтажного дома после пьяной ссоры. Женщина вызвала спасателей. Но когда те приехали на место и пытались снять ее при помощи пожарной лестницы, мужчина всячески мешал сотрудникам МЧС, кидался в них различными предметами. Когда женщину удалось спустить на землю, ее приятель скрылся в квартире. Приехавшие сотрудники полиции выяснили, что пара поссорилась в ходе распития алкоголя. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Больше 11 тысяч детей отдохнут в детских лагерях Иркутска в летний сезон 2024 года. Как сообщили в городской администрации, планируется запустить 75 мест дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений. Еще 6 — в частных и госучреждениях. Кроме того, дети смогут отдохнуть в двух санаториях и двух загородных лагерях — это «Эколог» и «Байкал».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального следкома завести уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в городе Вихоревка Братского района в октябре 2022 года. Там мужчина без водительских прав сбил женщину с ребенком, которые передвигались по обочине так как отсутствовал тротуар. Женщина скончалась, а ребенок остался инвалидом. Как отметили в СКР, водитель не был привлечен к уголовной ответственности, он выплатил семье только незначительную денежную компенсацию.