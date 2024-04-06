Что произошло в Иркутске в ночь на 6 апреля: последние новости

38-летний житель Братска запер приятельницу на карнизе балконе трехэтажного дома после пьяной ссоры. Женщина вызвала спасателей. Но когда те приехали на место и пытались снять ее при помощи пожарной лестницы, мужчина всячески мешал сотрудникам МЧС, кидался в них различными предметами. Когда женщину удалось спустить на землю, ее приятель скрылся в квартире. Приехавшие сотрудники полиции выяснили, что пара поссорилась в ходе распития алкоголя. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».