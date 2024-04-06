Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыканты из оркестра RockestraLive назвали качества настоящего рокера

Струнный оркестр сыграет в Кемерове хиты Linkin Park.

Музыканты из оркестра RockestraLive назвали «АиФ в Кузбассе» качества настоящего рокера. Коллектив Hard Rock Orchestra, который стал ответвлением оркестра, 7 апреля сыграет на сцене кемеровского «Дворца молодежи».

«Настоящий рокер искренний, свободный, увлечённый. Обычно, чтобы приучиться к року, говорят что-то типа “начни с The Beatles”, но это совершенно необязательно. Просто нужно слушать что нравится (не только рок). Все эти деления на жанры очень условны. Просто делайте, что нравится, и найдете собственный путь!», — говорит скрипач Ярослав Гиляжев.

10 музыкантов в составе оркестра дадут концерт в рамках тура по России в честь дня рождения Честера. Кемеровчане смогут всем залом спеть песни Linkin Park под аккомпанемент струнного оркестра. Можно будет услышать шедевры группы, среди которых песни «Numb», «One Step Closer», «In the End», «Faint» и другие. Будут и новые аранжировки песен.