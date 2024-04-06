Музыканты из оркестра RockestraLive назвали качества настоящего рокера

«Настоящий рокер искренний, свободный, увлечённый. Обычно, чтобы приучиться к року, говорят что-то типа “начни с The Beatles”, но это совершенно необязательно. Просто нужно слушать что нравится (не только рок). Все эти деления на жанры очень условны. Просто делайте, что нравится, и найдете собственный путь!», — говорит скрипач Ярослав Гиляжев.