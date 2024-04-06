Музыканты из оркестра RockestraLive назвали качества настоящего рокера

Музыканты из оркестра RockestraLive назвали «АиФ в Кузбассе» качества настоящего рокера. Коллектив Hard Rock Orchestra, который стал ответвлением оркестра, 7 апреля сыграет на сцене кемеровского «Дворца молодежи».
«Настоящий рокер искренний, свободный, увлечённый. Обычно, чтобы приучиться к року, говорят что-то типа “начни с The Beatles”, но это совершенно необязательно. Просто нужно слушать что нравится (не только рок). Все эти деления на жанры очень условны. Просто делайте, что нравится, и найдете собственный путь!», — говорит скрипач Ярослав Гиляжев.
10 музыкантов в составе оркестра дадут концерт в рамках тура по России в честь дня рождения Честера. Кемеровчане смогут всем залом спеть песни Linkin Park под аккомпанемент струнного оркестра. Можно будет услышать шедевры группы, среди которых песни «Numb», «One Step Closer», «In the End», «Faint» и другие. Будут и новые аранжировки песен.