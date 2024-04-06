Сотовая связь в центре Хабаровска стала лучше

Как отмечают в компании, после запуска новой базовой станции оператор включил в зону устойчивого LTE-сигнала микрорайон, в котором проживают тысячи хабаровчан, а также ежедневно приезжают за покупками жители и гости города. После модернизации телеком-инфраструктуры ещё больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом, общаться в мессенджерах, делать покупки и использовать необходимые приложения, не теряя качества и скорости соединения. Одновременно улучшилась территория покрытия VoLTE — технологии, которая позволяет совершать голосовые звонки в сети 4G с более чётким и чистым звуком.