Сотовая связь в центре Хабаровска стала лучше

В «МегаФоне» анонсировали запуск нового оборудования, для того чтобы расширить зону покрытия и улучшить качество связи. Оборудование смонтировали в зоне Центрального рынка Хабаровска.
Как отмечают в компании, после запуска новой базовой станции оператор включил в зону устойчивого LTE-сигнала микрорайон, в котором проживают тысячи хабаровчан, а также ежедневно приезжают за покупками жители и гости города. После модернизации телеком-инфраструктуры ещё больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом, общаться в мессенджерах, делать покупки и использовать необходимые приложения, не теряя качества и скорости соединения. Одновременно улучшилась территория покрытия VoLTE — технологии, которая позволяет совершать голосовые звонки в сети 4G с более чётким и чистым звуком.
Объект работает в нескольких диапазонах, что позволило распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и скорость передачи данных не только на открытой местности, но и внутри зданий, таких как школы, поликлиники, магазины, торговые центры, гостиницы. Высокочастотный спектр обеспечил оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории.
Улучшение качества связи почувствовали жители густонаселенного района, посетители и работники ТЦ «На Пушкина», а также педагоги и ученики общеобразовательных школ. Благодаря расширению сети они могут быстрее подключаться к цифровому дневнику и комфортнее пользоваться электронными обучающими сервисами. Вместе с тем, стабильная связь четвертого поколения помогает сделать дорогу домой для школьников более безопасной — родителям удобно увидеть их местонахождение с помощью специальных программ, а ребятам в любой момент связаться со взрослыми.