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Губернатор Приморья пригласил в край студентов и школьников из КНДР

На встрече во Владивостоке губернатор Приморского края и министр образования КНДР обсудили пути укрепления образовательного сотрудничества.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В ходе встречи во Владивостоке, состоявшейся 5 апреля, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и министр образования КНДР Ким Сын Ду обсудили возможности обучения северокорейских студентов в ведущих университетах региона. Кожемяко выразил уверенность в том, что эти переговоры заложат основу для нового этапа взаимодействия в образовательной сфере между Приморьем и КНДР.

Как сообщила пресс-служба правительства края, губернатор поделился планами активизации совместных образовательных программ и предложил усилить обмен студентами, отметив высокий уровень подготовки учащихся в Пхеньяне. Он также выразил готовность принять десять студентов из Пхеньянского училища иностранных языков в детском центре «Океан» во Владивостоке с 14 июля по 3 августа для дополнительной подготовки и общения с российскими сверстниками.

Кожемяко предложил отправить до 200 школьников из Приморья в международный лагерь «Сондовон» и пригласил талантливых корейских детей поступать в филиал Центральной музыкальной школы-академии исполнительского искусства, открытый в Приморском крае.

Губернатор также предложил обучение корейских студентов по специальностям, связанным с морской отраслью, логистикой, экономикой, филологией, аквакультурой и сельским хозяйством, а также развитие обмена преподавателями, проведение совместных научных конференций и изучение русского и корейского языков среди молодежи. Кожемяко предложил организовать встречи с ректорами местных колледжей для обсуждения дальнейших шагов сотрудничества.

Министр Ким Сын Ду поддержал предложения и пообещал организовать обмен делегациями и совместные научные работы.

образование