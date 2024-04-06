Губернатор Приморья пригласил в край студентов и школьников из КНДР

Как сообщила пресс-служба правительства края, губернатор поделился планами активизации совместных образовательных программ и предложил усилить обмен студентами, отметив высокий уровень подготовки учащихся в Пхеньяне. Он также выразил готовность принять десять студентов из Пхеньянского училища иностранных языков в детском центре «Океан» во Владивостоке с 14 июля по 3 августа для дополнительной подготовки и общения с российскими сверстниками.