Новой школе в Кемеровском округе присвоили имя героя СВО

«Это первая новая школа, которая построена с нуля в Кемеровском муниципальном округе за 30 лет. Сегодня мы открыли здесь мемориальную доску в память о Евгении Ошлыкове, присвоили ей имя героя СВО. Теперь все 245 детей, которые здесь обучаются, будут ещё больше гордиться своим земляком. Его подвиг станет для многих поколений ребят примером любви к Отечеству, смелости и чести», — отметила министр образования Софья Балакирева.