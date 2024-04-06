«Сложно, чтобы кукла жила». Актёры кемеровского театра о дружбе с куклами

На кукольном спектакле зрители редко задумываются о том, как создаются тряпочные или деревянные «артисты» и даже не догадываются, насколько сложно куклу «оживить». «АиФ в Кузбассе» побывал на репетиции Театра кукол им. А. Гайдара и заглянул за кулисы.
«Я играю, но меня не видно».
Репетиция «Руслана и Людмилы» по Александру Пушкину за пару дней до премьеры (она стартовала сегодня, 6 апреля). Это один из немногих спектаклей для более взрослой аудитории — 12+. У него есть уникальная особенность. Помимо того, что это премьера, которая автоматически привлекает зрителей новизной, в постановке участвуют деревянные куклы-марионетки на длинных нитках — явление для современного театра редкое и практически уходящее в прошлое.
Перед началом художник спектакля Евгения Жердель докрашивает элемент декора для сцены, держа его на коленях. Звукооператор по ходу дела спрашивает, какой свет лучше поставить и какой фон выбрать персонажам на экране. На лице Евгении практически нет волнения, она спокойна и уверена. Не только сцену, но и всех кукол, начиная от причёски и заканчивая цветом обуви маленьким марионеткам, придумывала и продумывала она.
Начинается действие. В зале темнота. Режиссёр Станислав Садыков внимательно отсматривает то, что репетировали утром. Это всего несколько сцен длительностью около 15 минут, на за это время появляется 10 разных кукол: планшетных, перчаточных и, конечно, марионеток. Во всех них читается нрав главных героев: добродушный, вдумчивый или хитрый.
Студент последнего курса КемГИК Максим Килин работает в театре всего два месяца. По специализации он не кукловод и признаётся, что поначалу было непросто, но педагоги помогают и подсказывают, как правильно сделать.
«Сложнее всего, чтобы кукла жила. Я сам играю, но меня-то не видно. Надо распределять внимание и многое вкладывать в куклу. Все персонажи разные, у всех свой характер. Мы стараемся его понять уже на этапе эскизов», — говорит молодой артист после репетиции.
Театр на ниточках.
Заходим за сцену. Тут на ниточках в ряд висят марионетки, которые используют в спектакле. У некоторых ещё нет причёсок, но до премьеры все детали доделают.
Режиссёр Станислав Садыков рассказывает, что давно хотел поработать с марионетками. И, размышляя над темой будущего спектакля, вспомнил про 225-летие Пушкина. В голову сразу пришла вечная классика, поэма «Руслан и Людмила», актуальная и сейчас.
«Всех кукол делает наш цех: художники-технологи, столяры. На создание одной уходит очень много времени. Рисовать эскизы мы начали уже в декабре», — говорит Станислав.
Заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, мама Станислава, марионетку такого плана взяла в руки впервые и признаётся, что заставить её работать сложно. На одной кукле 14−16 нитей, которые отвечают за отдельные части. Артисту приходится стоять высоко над марионеткой и следить за нитками: с одной стороны, пытаться удержать кукольное «трепыхание», а с другой, в нужный момент заставить подвигаться локоть, голову, плечо, ногу или заднюю часть спины. «Идёшь от себя и думаешь, какое бы движение ты сделал на месте персонажа», — поясняет Ольга.
Она служит в театре больше 40 лет и считает это счастьем: «Я больше не хотела, не хочу и не буду, наверное, ничем заниматься. Кукла доставляет удовольствие не только мне, но и зрителям. Когда я беру новую незнакомую куклу, пытаюсь её научить двигаться, говорить. Это инструмент, который надо настроить под себя».
По её словам, чтобы артисты «выдохнули» и почувствовали себя уверенно, должно пройти как минимум 10 спектаклей. За это время актёры смогут различить оттенки настроения и реакцию публики и скорректировать нужные моменты: например, где-то выдержать паузу.
Какие куклы бывают ещё?
Культура.рф делит театральных кукол на семь основных разновидностей:
Марионетка — разновидность куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей на своеобразном кресте. К рукам, ногам, туловищу и голове куклы крепятся верёвки.
Куклы перчаточного типа (например, Петрушка). Они состоят из головы на пальце и перчатки на руке кукловода.
Гапитно-тростевые куклы — они двигаются с помощью трости, на которую надета кукла. У них может быть две трости, которые управляются двумя руками.
Ростовые куклы, которые надевают на человека.
Куклы вертепа — их тела насажены на рукоятку. Обычно куклы вырезают из дерева и обшивают тканью (или раскрашивают).
Мимирующая кукла — кукла из мягких материалов. Пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют глазами, ртом, носом куклы.
Куклы театра теней — плоскостные фигурки, которые показывают на освещённом экране в виде силуэтов.
«Все куклы для меня интересные, просто у каждой своя особенность. Бывает, что они не слушаются, когда с ними долго не работаешь или обращаешься небрежно. Иногда перед спектаклями мысленно прошу куклу: “Помоги мне, а я помогу тебе”», — заключает Ольга Яцук.