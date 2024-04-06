«Сложно, чтобы кукла жила». Актёры кемеровского театра о дружбе с куклами

Заслуженная артистка РФ Ольга Яцук, мама Станислава, марионетку такого плана взяла в руки впервые и признаётся, что заставить её работать сложно. На одной кукле 14−16 нитей, которые отвечают за отдельные части. Артисту приходится стоять высоко над марионеткой и следить за нитками: с одной стороны, пытаться удержать кукольное «трепыхание», а с другой, в нужный момент заставить подвигаться локоть, голову, плечо, ногу или заднюю часть спины. «Идёшь от себя и думаешь, какое бы движение ты сделал на месте персонажа», — поясняет Ольга.