Чтоб не нарваться на штрафы. Что нового ждёт омских дачников в этом сезоне

Световой день прибавляется, температура за окном повышается, сугробы тают прямо на глазах, совсем скоро зазеленеет трава, а значит на носу открытие дачного сезона.
Садоводы-огородники уже вовсю сеют рассаду и пребывают в ожидании долгожданного момента выезда на свои загородные владения. О том, какие новинки ждут дачников в 2024 году, расскажет omsk.aif.ru.
По садовым маршрутам.
В Омской области дачный сезон в этом году официально откроется с 20 апреля и продлится по 20 октября. На протяжении шести месяцев будут работать дополнительные рейсы общественного транспорта. Планируется открыть 22 маршрута. Региональный минтранс уже объявил аукцион на перевозки. Предпринимателям готовы заплатить за это в общей сложности около 50 млн руб.
Но всё же попасть на участки дачникам по возможности лучше пораньше. В этом году их могут поджидать неприятные «сюрпризы» — трупы косуль.
«Приехала после зимы на дачу, а здесь кругом погибшие животные. Такое у нас впервые за 30 лет существования дачи», — говорит омичка Екатерина.
При массовом нашествии в Омскую область косули гибли в поисках пропитания, много случаев, когда их замёрзшие тела находили застрявшими в заборах. Трупы необходимо вывезти с территорий СНТ, пока они не начали разлагаться.
«Председатели СНТ имеют возможность письменно обратиться в министерство природных ресурсов, которое организует централизованный вывоз биологических отходов. Бросать трупы животных в мусорные баки, перебрасывать их на другие территории или закапывать нельзя», — предупредил председатель Омского областного союза садоводов Виктор Бобырь.
В тишине да не в обиде.
Неприятности могут быть подброшены и небесной канцелярией. Богатая на осадки зима уходя оставила после себя сугробы местами вровень с заборами. Обильное таяние снега с наступлением плюсовых температур может вызвать подтопление участков, поэтому снежные завалы с территорий лучше вывезти заранее, чтобы потом не бегать в поисках решения «мокрой» проблемы, а наслаждаться покоем и загородной тишиной.
Кстати, о тишине. В марте 2024 года депутаты областного парламента утвердили поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области». Действие закона теперь распространяется на территории садоводческих и огороднических товариществ.
«С 22.00 и до 8.00, а также с 13.00 до 14.00 шуметь запрещено. Следить за исполнением закона будут полицейские. Хозяева дачных участков могут уточнить телефонные номера участковых у председателя своего СНТ», — прокомментировал Виктор Бобырь.
Нарушителей ждёт административное наказание. Так, физлица могут получить штраф от 500 до 5 тыс. руб., должностные — от тысячи до 10 тыс. руб., а юрлица от трёх до 50 тыс. руб.
Кострам здесь не место.
Административно наказать дачников могут и за нарушение или игнорирование правил противопожарного режима. Напомним, что 2023 году принят ряд поправок, коснувшихся организации пожарной безопасности в садоводствах.
"Применять открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, разрешается в специально оборудованных местах при выполнении ряда требований. Сжигание горючей растительности на садовых или огородных земельных участках допускается в случае, если место располагается не менее чем на 15 метрах от зданий, сооружений и иных построек.
Открытый огонь категорически запрещён при введении особого противопожарного режима, период которого установит правительство Омской области", — предупреждает замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов.
Цветы со штрафным ароматом.
На штраф с этого года дачники могут нарваться и за цветники. Теперь нужно быть более внимательным в выборе цветочной рассады, ведь под закон попали некоторые растения. Их выращивание может обернуться любителям флористики уголовным наказанием (до двух лет лишения свободы).
Речь идёт о ипомее трёхцветной. За 10 и более кустов этого дачного цветка грозит статья за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. А если вы посадили несколько десятков, это будет считаться преступлением в крупном размере.
Кроме ипомеи под запрет выращивания попали гармала, турбина щитковидная, роза гавайская и ряд других растений.
Также садоводам не стоит забывать о сорняках. С ними нужно бороться не только потому, что они вредят своим соседям по грядкам и делают неухоженным общий вид огорода. За них также можно поплатиться рублём. К примеру, культивирование на участке борщевика Сосновского, овсюга и одуванчика лекарственного — это административное преступление, за которое владельцам сельскохозяйственных земель придётся заплатить от 30 до 50 тыс. руб.