Чтоб не нарваться на штрафы. Что нового ждёт омских дачников в этом сезоне

На штраф с этого года дачники могут нарваться и за цветники. Теперь нужно быть более внимательным в выборе цветочной рассады, ведь под закон попали некоторые растения. Их выращивание может обернуться любителям флористики уголовным наказанием (до двух лет лишения свободы).