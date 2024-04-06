Для туротрасли Шерегеша будут производить отечественное оборудование

В рамках рабочего визита в Шерегеш вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил про поручение главы государства обеспечить российским оборудованием туротрасль.
«Российские производители готовы закрывать потребность по ряду позиций: бугельные и кресельные канатные дороги, снегоуплотнительные машины, снегоходы и снегоболотоходы, трубопроводы высокого давления. Активно развивается производство канатных дорог технологически более сложного сегмента. Полностью обеспечивать спрос наших горнолыжных курортов на такое высокотехнологичное оборудование мы сможем уже с 2026 года», — сказал замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.
Так, в Таштагольском районе строят новый проект «Новый Шерегеш», на который нужно будет оборудование. На территории объекта расположат три гостиницы 3 и 4 звезды на 446 номеров, канатную дорогу, рестораны с лаундж-зонами, спа- и фитнес-центры.