Для туротрасли Шерегеша будут производить отечественное оборудование

Так, в Таштагольском районе строят новый проект «Новый Шерегеш», на который нужно будет оборудование. На территории объекта расположат три гостиницы 3 и 4 звезды на 446 номеров, канатную дорогу, рестораны с лаундж-зонами, спа- и фитнес-центры.