Еще три ледовые переправы закрыты в Иркутской области за сутки из-за таяния льда

Из-за таяния льда за сутки в регионе закрыты 3 ледовые переправы. Это «Алексеевск» и «Алымовка-Банщиково-Кондрашино» на реке Лена в Киренском районе и «Каймоново» на реке Кута в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
— 32 ледовые переправы остаются действующими. Ответственные за их эксплуатацию, проводят ежедневный мониторинг состояния льда. В случае выявления негативных изменений его структуры, появления иных оснований, из-за которых становится невозможным обеспечивать безопасный проезд автомобильного транспорта по льду, переправы закрываются, — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС напоминают, что водителям следует ориентироваться на знаки, которые установлены на съездах к переправам. На закрытых — выставлены знаки, запрещающие движение всех видов транспорта, установлены шлагбаумы и возведены снежные валы.