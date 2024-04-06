Еще три ледовые переправы закрыты в Иркутской области за сутки из-за таяния льда

Из-за таяния льда за сутки в регионе закрыты 3 ледовые переправы. Это «Алексеевск» и «Алымовка-Банщиково-Кондрашино» на реке Лена в Киренском районе и «Каймоново» на реке Кута в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.