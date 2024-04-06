Домовая змея: почему сегодня нельзя отказываться от ужина

Считалось, что в этот день из нор выходят змеи. Чтобы уберечь семью от ядовитых гадов, женщины обходили двор, стуча по ложкой по медному тазу. Они верили, что громкий звук надолго отпугнет пресмыкающихся. Также наши предки-славяне считали, что в каждой избе обитает домовая змея. Она сидит под порогом или под ступеньками и показывается только перед смертью кого-то из семьи. Домовая змея — это дух одного из предков. Перед Благовещеньем он может пересчитать членов семьи и кого не досчитается, тот умрет. Поэтому 6 апреля в углу обязательно ставили блюдце с молоком — задобрить домовую змею.