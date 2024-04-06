Домовая змея: почему сегодня нельзя отказываться от ужина

Дождь сулит хороший и легкий год для домашнего скота, а если выпадет снег, то ждали хороший урожай гречихи.
Перед Благовещеньем обязательно делали генеральную уборку и сжигали все старое и ненужное. Через костер прыгали, чтобы огонь очистил тело от болезней, а душу от соблазнов. Хозяйки готовили семена и вечером освящали их в церкви — для хорошего урожая. А девушки обязательно шли на ночную службу в храм, чтобы попросить Богородицу о добром муже.
Считалось, что в этот день из нор выходят змеи. Чтобы уберечь семью от ядовитых гадов, женщины обходили двор, стуча по ложкой по медному тазу. Они верили, что громкий звук надолго отпугнет пресмыкающихся. Также наши предки-славяне считали, что в каждой избе обитает домовая змея. Она сидит под порогом или под ступеньками и показывается только перед смертью кого-то из семьи. Домовая змея — это дух одного из предков. Перед Благовещеньем он может пересчитать членов семьи и кого не досчитается, тот умрет. Поэтому 6 апреля в углу обязательно ставили блюдце с молоком — задобрить домовую змею.
В этот день нельзя:
ходить в гости и звать кого-то к себе — счастье из дома уйдет, топить печь — злые духи могут учуять тепло, придут в дом и будут вредить людям, давать в долг — начнутся финансовые потери, вязать узлы — к большим препятствиям в делах, отказываться от ужина в кругу семьи — к болезням и неудачам.
Именины сегодня отмечают Владимир, Петр, Степан, Яков.
В этот день родились:
писатель, философ, педагог, публицист-революционер Александр Герцен, хирург, педагог, профессор Николай Склифосовский, географ и путешественник, исследователь Африки Василий Юнкер, пловец, олимпийский чемпион Вениамин Таянович, журналистка, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.