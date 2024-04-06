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Оркестр из Беларуси выступит на «Амурских волнах»‎ в Хабаровске

В Хабаровске стали известны музыкальные коллективы, которые точно выступят на «Амурских волнах»‎.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Среди иностранных гостей — Образцово-показательный оркестр Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Как сообщили в краевом правительстве, фестиваль пройдет с 27 мая по 2 июня на 12 площадках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые на нем выступит Санкт-петербургский 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования военного округа, Почётного караула.

Традиционно участие подтвердили военные оркестры штаба ВВО из Хабаровска, ТОФ из Владивостока, хабаровской Росгвардии, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Центральный военный оркестр.

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