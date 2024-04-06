Следователь МВД рассказала, как мошенники осваивают «госуслуги»

«В данный момент развивается преступная схема с фишинговыми ссылками, которые ведут якобы на портал государственных услуг либо на “сайт” какого-либо госучреждения. При этом у мошенников могут быть разные цели — от получения доступа к персональным данным гражданина для его обмана до использования его личного кабинета в других преступных схемах, поскольку на некоторых интернет-ресурсах необходима авторизация через портал госуслуг», — пояснила следователь ГСУ ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.