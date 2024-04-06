Абитуриенты Хабаровского края получат дополнительные баллы для поступления в ТОГУ

Почти все призовые места достались хабаровчанам. Но победителем в возрастной категории от 14 до 16 лет стала Полина Козлова из Советской Гавани, которая занимается в Детской школе искусств № 1. В возрастной группе 17−22 года первое место завоевала Рената Ковальчук из Хабаровского краевого колледжа искусств.