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Абитуриенты Хабаровского края получат дополнительные баллы для поступления в ТОГУ

В ТОГУ прошла Олимпиада по культуре и искусству для школьников и студентов колледжей.

Источник: ТОГУ

Победители получат дополнительные баллы для поступления на программы университета.

Участникам Олимпиады начислят по три балла, призерам — по пять баллов, а победителям — по восемь баллов.

Почти все призовые места достались хабаровчанам. Но победителем в возрастной категории от 14 до 16 лет стала Полина Козлова из Советской Гавани, которая занимается в Детской школе искусств № 1. В возрастной группе 17−22 года первое место завоевала Рената Ковальчук из Хабаровского краевого колледжа искусств.

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