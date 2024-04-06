Приморский край приостановил импорт индонезийских креветок

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, груз, весом 18,6 тонны, прибыл на склад временного хранения в порту Владивостока. Владельцем указана московская компания. В ходе проверки выяснилось, что информация о хранении и транспортировке на упаковках и в ветеринарном сертификате не совпадает, а также обнаружены расхождения в указании района вылова креветок.