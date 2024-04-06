Приморский край приостановил импорт индонезийских креветок

В Приморском крае пресечена попытка ввоза крупной партии креветок, не соответствующих стандартам. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что более 18 тонн сыромороженых очищенных креветок, предназначенных для российского рынка, были ввезены из Индонезии с серьезными нарушениями ветеринарно-санитарных норм ЕАЭС.
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, груз, весом 18,6 тонны, прибыл на склад временного хранения в порту Владивостока. Владельцем указана московская компания. В ходе проверки выяснилось, что информация о хранении и транспортировке на упаковках и в ветеринарном сертификате не совпадает, а также обнаружены расхождения в указании района вылова креветок.
Эти несоответствия являются нарушением установленных правил, согласно решению Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года. В результате, Россельхознадзор приостановил движение данной продукции до устранения всех выявленных нарушений, после чего товар сможет быть допущен к дальнейшему транспортированию и продаже на территории России.