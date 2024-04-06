Нарушения природоохранного законодательства обнаружили в Хабаровске

Хабаровская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований природоохранного законодательства на путевой машинной станции № 217 Дальневосточной дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе проверки выявлено, что предприятие не обеспечивает раздельное накопление отходов. В местах складирования отработанных шпал отсутствовал навес, а металлические отходы размещались в хаотичном порядке на территории междупутий.
— Транспортный прокурор принял постановление о привлечении начальника станции к административной ответственности по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований при сборе, накоплении отходов» с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
После рассмотрения представления, внесенного прокурором, нарушения были устранены, и на станции организовали надлежащее хранение отходов.