Нарушения природоохранного законодательства обнаружили в Хабаровске

— Транспортный прокурор принял постановление о привлечении начальника станции к административной ответственности по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований при сборе, накоплении отходов» с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.