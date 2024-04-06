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В Новосибирской области нашли первые съедобные грибы

Первые грибы нашли в Новосибирской области.

Источник: соцсети

В Новосибирской области нашли первые съедобные грибы. Своей находкой поделился грибник Ринат Султанов. Он обнаружил его 4 апреля в Тогучинском районе.

— Это Стробилюрус или по другому шишколюб. Растет под соснами. На старых шишках в земле. Это самые ранние съедобные грибы, — рассказал КП-Новосибирск Ринат Султанов.

Мужчина заверил, что эти грибы безопасно собирать. Если вы думаете, что перед вами шишколюб, то подкопайте землю. Гриб в основном растет из шишек и это видно.

— Много их не насобираешь, но потушить горсть с луком возможно, — говорит Ринат.

флора и фауна