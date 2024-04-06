«Весенний приз» дал старт гребному сезону в Приморье

Открывая спортивный сезон, гребцы из «Краевой спортивной школы олимпийского резерва» приняли участие в соревнованиях на водах Теплого озера в поселке Лозовый.
Как сообщает паблик школы «ВКонтакте», событие, получившее название «Весенний приз», было посвящено памяти Анатолия Ильина, заслуженного тренера СССР, и Дмитрия Гагарова, известного приморского политика. Более ста спортсменов из различных уголков Дальнего Востока, включая Владивосток, Хабаровск, Находку, Партизанск, Комсомольск-на-Амуре и Лучегорск, состязались за медали в различных возрастных категориях и дисциплинах гребли на байдарках и каноэ.
Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров, демонстрируя высокий уровень мастерства, несмотря на погоду, которая преподнесла им дополнительное испытание в виде сильного ветра. Среди тех, кто особенно отличился, были Роман Якименко, Никита Гаврик, Доминика Абрамова и другие спортсмены, чьи зимние тренировки увенчались успехом на соревнованиях.