«Весенний приз» дал старт гребному сезону в Приморье

Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 до 2000 метров, демонстрируя высокий уровень мастерства, несмотря на погоду, которая преподнесла им дополнительное испытание в виде сильного ветра. Среди тех, кто особенно отличился, были Роман Якименко, Никита Гаврик, Доминика Абрамова и другие спортсмены, чьи зимние тренировки увенчались успехом на соревнованиях.