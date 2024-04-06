В Алматы 6 апреля ожидается ухудшение погодных условий

В этой связи Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы просит водителей не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. А также во избежание подтоплений не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.