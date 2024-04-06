Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы 6 апреля ожидается ухудшение погодных условий

В городе Алматы 6 апреля примерно после 17.00 ожидается дождь, который прогнозируется до утра следующего дня, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В этой связи Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы просит водителей не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. А также во избежание подтоплений не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования горожанам необходимо обратиться в районные акиматы или написать сообщение по номеру в What’s app +7 706 689 8898.

«6 апреля ожидается выпадение умеренного дождя после 17:00 до 8 мм. Температура воздуха днем +15…+17, ночью +10…+12 градусов. 7 апреля временами сильный дождь до 8 мм. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее «Казгидромет» предоставил Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в южной столице ожидаются сильные осадки, град и шквалистый ветер.