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В Башкирии поднялись реки Уршак, Сим, Белая и Буй

И.о. председателя госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в своих соцсетях сообщает, что на территории региона из-за половодья отмечается максимальный подъем уровня рек Уршак, Сим, Белой и Буй.

Источник: Башинформ

Речь идет об участках в Булгаково Уфимского района (+150 см за сутки), Глуховке в Иглинском районе (+125 см), Бугульчане Куюргазинского района (+113 см) и Амзе Нефтекамска (+86 см).

Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 60 сообщений о подтоплениях в республике, а с начала сезона весеннего половодья поступило 758 обращений.

«На контроле остается 41 случай подтоплений в Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Куюргазинском, Краснокамском, Миякинском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Хайбуллинском, Чишминском, Чекмагушевском районах и в Уфе. Из них 17 случаев подтопления автодорог, 12 случаев подтопления низководных мостов, остальные связаны с подтоплением одного жилого дома, 84 придомовых территорий и 900 садовых участков», — написал Первов.

МЧС