В Башкирии поднялись реки Уршак, Сим, Белая и Буй

«На контроле остается 41 случай подтоплений в Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Кугарчинском, Куюргазинском, Краснокамском, Миякинском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Хайбуллинском, Чишминском, Чекмагушевском районах и в Уфе. Из них 17 случаев подтопления автодорог, 12 случаев подтопления низководных мостов, остальные связаны с подтоплением одного жилого дома, 84 придомовых территорий и 900 садовых участков», — написал Первов.