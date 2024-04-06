Весна пришла: первый фонтан заработал в Новосибирске

Первый по традиции запускают на территории Новосибирского зоопарка.
Первый фонтан заработал в Новосибирске. А это значит, что зима окончательно ушла из нашего города.
По уже сложившейся традиции сезон фонтанов открывают на территории Новосибирского зоопарка.
— Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов! На улицы города наконец-то пришла настоящая весна! — сообщили в Новосибирском зоопарке.
Также там рассказали, что часть аттракционов уже открыты после зимнего перерыва, а остальные будут открыты в ближайшее время.
Посетители уже оценили работающий фонтан, о чем они написали на страницах учреждения в социальных сетях.