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Весна пришла: первый фонтан заработал в Новосибирске

Признак наступления тепла — работающие фонтаны.

Первый по традиции запускают на территории Новосибирского зоопарка.

Первый фонтан заработал в Новосибирске. А это значит, что зима окончательно ушла из нашего города.

По уже сложившейся традиции сезон фонтанов открывают на территории Новосибирского зоопарка.

— Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов! На улицы города наконец-то пришла настоящая весна! — сообщили в Новосибирском зоопарке.

Также там рассказали, что часть аттракционов уже открыты после зимнего перерыва, а остальные будут открыты в ближайшее время.

Посетители уже оценили работающий фонтан, о чем они написали на страницах учреждения в социальных сетях.