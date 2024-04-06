Стрижка на дому, лакомства и игрушки своими руками: как я сэкономила ползарплаты на расходах на питомцев

Год назад сбылась мечта — у меня появился померанский шпиц Черри. Щенок сразу же сдружился с усатой соседкой — кошкой Маей. Она на тот момент жила в семье уже полтора лет. Однако появление второго питомца резко ударило по кошельку… Лежанка, миски, пеленки, ошейник и поводок, корм, шампунь и витамины, — в зоомагазине с ходу оставила около 15 000 рублей. Дальше — больше! Одежда, игрушки, осмотры в ветеринарке, стрижки у грумера и кинолог. Каждый месяц улетает стабильно по 5000 рублей. И это при том, что Майя и Черри у меня «не для выставок и разведения». И все равно призадумалась, как оптимизировать расходы без вреда для здоровья? Оказалось, что можно! Мой эксперимент прокомментировал ветеринар с 20-летним стажем Александром Тихенко.
Лайфхак 1. Питание оптом — дешевле
Еда — основная часть расходов. Для кошки раньше выбирала марки кормов, которые на слуху и продаются в обычном супермаркете. Цена от 180 до 400 рублей. Однако 400-граммовой пачки Майе хватало максимум на пару дней, итого 2000 рублей в месяц. При этом она не наедалась и просила добавки. Продавец зоомагазина предложил корма класса «holistic». В них содержание мяса и других полезных добавок больше.
— Сомнительная экономия: цена почти в два раза больше, а закончится также быстро, — решила я, но взяла на пробу.
И удивилась! Новый корм Майя ест в гораздо меньших количествах, упаковки хватило на три недели.
Комментарий специалиста:
— Благодаря концентрации белков, жиров, углеводов, животное наедается и получает полноценный рацион. Кроме того, правильно подобранный корм избавит от затрат на лечение аллергии, мочекаменной болезни, проблем со стулом. — Рекомендую обратить внимание на суточную норму рациона. На каждой упаковке есть информация с указанием возраста и веса животного, а также положенное при таких параметрах количество корма в день. Если необходимо 80 граммов, а хозяин «на глазок» сыпет 120, он не только спускает деньги на ветер, но и подрывает здоровье животного.
Вывод: Сейчас беру 6-килограммовую упаковку. Ее Майе хватает на 3−4 месяца. Трачу 3,6 тысячи рублей, а не 6, как раньше. Такой же принцип действует и с собакой.
Лайфхак 2. Траты на наполнитель — «псу под хвост»
Шпиц — не та собака, которую необходимо выгуливать каждый раз, когда захочет в туалет. Я с раннего возраста приучила Черри к пеленке. Но на их покупке можно разориться! Одна одноразовая размером 40 на 60 сантиметров стоит в среднем 17 рублей, а в день нам надо две. В год на это уходит больше 12 000 рублей!
Свекровь подсказала решение: использовать многоразовые пеленки из нескольких слоев ткани (хлопок+синтепон+клеенчатая ткань). Продаются по 400−700 рублей за штуку. При этом их можно стирать! Новый «туалет» Черри восприняла прекрасно и сэкономила мои деньги! А что насчет кошек?
— Обычный древесный или силикагелевый наполнитель в лотке можно заменить старыми газетами, песком или опилками. Однако они не устраняют запахи и прилипают к шерсти или лапам животного и разносятся по дому. Многие хозяева приучают кошек справлять нужду в унитаз или слив в ванной. Но я не рекомендую данный способ, поскольку это противоречит их природе. Им необходим все-таки лоток с наполнителем.
Лайфхак 3. «Стрижка только началась!»
Если от фигурной стрижки и стразов в ушах можно отказаться без зазрения совести, то купание, вычесывание колтунов, подравнивание шерсти на лапках и ушках и стрижка когтей обязательны. Стоимость причесок в салонах — 1600−3000 рублей, стрижка когтей — 400 рублей. При этом заводчики рекомендуют подравнивать шерсть у шпица раз в полтора месяца, когти же у Черри отрастают каждые 2 недели.
Посчитав затраты, решила заделаться домашним парикмахером для Черри. Прошла мастер-класс по стрижке шпицов у профессионального грумера, отдала 15 000 рублей. Ножницы, шампунь, бальзам для шерсти, пуходерка и гребень для вычесывания колтунов — еще 6000 рублей. Груминг должен окупиться уже в течение года.
— Стой спокойно, — командую Черри. — Стрижка только началась.
Не тут-то было! Собака то и дело извивалась, рычала и пыталась вырваться. Во время подравнивания когтей Черри резко дернула лапой, и я ее поранила. В итоге вместо привычных 1,5 часов в салоне, ушло почти 3. Еще 30 минут потратила на сбор разлетевшейся по дому шерсти. Деньги я сэкономила, но не время.
— Опасность самостоятельной стрижки когтей в том, что можно повредить кровяной сосуд. Если у кошек когти светлые и его можно увидеть, то у собак черные или коричневые. Только профессионал может снизить риск кровотечения. Обязательно используйте кровоостанавливающую пудру или марганцовку для обработки. Также крайне не рекомендую использовать для мытья собак и кошек человеческие шампуни, они могут вызвать аллергию. Лучше обойтись обычным мылом.
Лайфхак 4. Профилактика дешевле лечения
Ветеринары советуют раз в год проверять здоровье питомца: проводить УЗИ внутренних органов и сдавать общий анализ крови. Это позволит выявить заболевания на ранних стадиях, а значит, не придется потом экстренно лечить и платить в разы больше. Также каждый год животным надо проводить вакцинацию для профилактики вирусных инфекций. Кстати, ошибка, если считаете, что кошкам, живущим в квартире, не нужны прививки: заразу можно принести на одежде или обуви с улицы. Тоже самое касается профилактики от паразитов. Обработка от глистов, блох и клещей сэкономит возможные последствия.
— Большинство проблем с зубами, тот же налет или камень, можно предупредить, используя специальную пасту или твердые лакомства для чистки. Как правило, хозяева, которые активно ухаживают за зубами животных, впервые приводят их на чистку только в 6−7 лет. А те, кто нет, обращаются за помощью, когда собаке или кошке исполняется 3−4 года. А своевременная стерилизация и кастрация избавит от заболеваний половой системы и опухолей.
Пообщавшись с ветеринаром, я приняла решение внепланово обследовать своих животных, а также записать Майю на стерилизацию. И как вовремя! В процессе операции специалисты обнаружили у нее небольшое уплотнение, которое в последствии могло перерасти в новообразование. Теперь за здоровьем питомцев я слежу гораздо тщательнее!
Лайфхак 5. Игрушки и лакомства своими руками
Нашла на просторах интернета незатейливый мастер-класс. Муж помог просверлить в теннисном мячике отверстие насквозь, а я пропустила через него веревку длиной около 50 сантиметров. Затем связала крепкие узлы возле отверстий с двух сторон, а мяч зафиксировала по центру. Такая игрушка прожила гораздо дольше, чем резиновая пищалка, которую Черри прогрызла уже через 2 часа.
— Главное, чтобы не было маленьких деталей или украшений. Животное может отгрызть и проглотить их. Как результат — дорогое лечение или даже полостная операция. Ведь инородное тело — очень опасная вещь.
Кстати, когтеточку, домик и игровой комплекс тоже можно сделать самим.
А еще приготовить лакомства! Например, высушить в духовке кусочки говяжьего легкого или скатать несколько мясных шариков.
Вот это действительно рабочий лайфхак! Сравнив цены на субпродукты в магазине и на вкусняшки в зоомаркете, пришла к выводу, что домашние вкусности не только полезнее, но и гораздо дешевле. А изготавливая самостоятельно игрушки и различные конструкции для животных, семья может весело и необычно провести время вместе.
ВАЖНО
Не экономим на здоровье!
Витамины для животных нельзя заменять человеческими, ведь они обладают разными составами и дозировкой. При избытке любого из витаминов наступает гипервитаминоз, который может сказаться на здоровье питомца. А если заметили, что кошка или пес чувствуют себя плохо, не ждите, что все пройдет само, как можно скорее покажите специалисту. И не выгуливайте зимой без одежды. Комбинезоны и обувь уберегут от обморожений и агрессивных реагентов.