Стрижка на дому, лакомства и игрушки своими руками: как я сэкономила ползарплаты на расходах на питомцев

Год назад сбылась мечта — у меня появился померанский шпиц Черри. Щенок сразу же сдружился с усатой соседкой — кошкой Маей. Она на тот момент жила в семье уже полтора лет. Однако появление второго питомца резко ударило по кошельку… Лежанка, миски, пеленки, ошейник и поводок, корм, шампунь и витамины, — в зоомагазине с ходу оставила около 15 000 рублей. Дальше — больше! Одежда, игрушки, осмотры в ветеринарке, стрижки у грумера и кинолог. Каждый месяц улетает стабильно по 5000 рублей. И это при том, что Майя и Черри у меня «не для выставок и разведения». И все равно призадумалась, как оптимизировать расходы без вреда для здоровья? Оказалось, что можно! Мой эксперимент прокомментировал ветеринар с 20-летним стажем Александром Тихенко.