Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца состоится в Хабаровске

7 апреля Хабаровск примет II полуфинал Всероссийского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Тайна. Талант. Виктория». Событие соберет талантливых участников из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей на сцене Краевого дворца дружбы «Русь». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Участники конкурса будут бороться за победу в трех номинациях: «вокал», «хореография» и «оригинальный жанр». В общей сложности, было подано более 40 заявок от коллективов и солистов из разных уголков Дальнего Востока.
С 1 марта по 1 апреля участники прошли через отборочные туры в рамках II полуфинала. Они также усердно готовились и репетировали в течение последнего месяца.
— В Хабаровске уже более 30 лет проходит конкурс для талантливых исполнителей, который в этом году стал всероссийским. Это позволяет нам расширять границы поиска одаренных и неповторимых участников, а также открывает новые перспективы для победителей. Таким образом, Хабаровск становится площадкой для молодых звезд, о которых могут услышать на сценах России, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.
В жюри конкурса войдут выдающиеся специалисты краевых учреждений культуры, творческих ассоциаций и СМИ. Билеты доступны в кассе КДД «Русь» и на сайте. Начало мероприятия запланировано на 15 часов.