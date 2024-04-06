Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца состоится в Хабаровске

— В Хабаровске уже более 30 лет проходит конкурс для талантливых исполнителей, который в этом году стал всероссийским. Это позволяет нам расширять границы поиска одаренных и неповторимых участников, а также открывает новые перспективы для победителей. Таким образом, Хабаровск становится площадкой для молодых звезд, о которых могут услышать на сценах России, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.