Виталий Хоценко взял на личный контроль ситуацию с паводком в Омской области

Так в зоне затопления оказались села Сибирское (Русско-Полянский район), Пушкино (Омский район), Бердовка (Павлоградский район) и райцентр Кормиловского района.
«Поручил министру региональной безопасности Омской области Алексею Леонтьевичу Кубицу объехать все указанные населенные пункты и оперативно докладывать о ситуации. Держу на личном контроле», — также сообщил глава региона.
Всего подтоплено порядка тридцати шести домов и двадцати приусадебных участков. Людям, которые попали в зону затопления, оказывается необходимая помощь. Ранее мы писали о том, что прокуратура Русско-Полянского района проводит проверку в связи с подтоплением жилых домов в Сибирском.