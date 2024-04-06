Виталий Хоценко взял на личный контроль ситуацию с паводком в Омской области

Всего подтоплено порядка тридцати шести домов и двадцати приусадебных участков. Людям, которые попали в зону затопления, оказывается необходимая помощь. Ранее мы писали о том, что прокуратура Русско-Полянского района проводит проверку в связи с подтоплением жилых домов в Сибирском.