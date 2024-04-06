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Виталий Хоценко взял на личный контроль ситуацию с паводком в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил о мерах, которые принимаются в связи с подтоплением жилых домов в регионе.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Так в зоне затопления оказались села Сибирское (Русско-Полянский район), Пушкино (Омский район), Бердовка (Павлоградский район) и райцентр Кормиловского района.

«Поручил министру региональной безопасности Омской области Алексею Леонтьевичу Кубицу объехать все указанные населенные пункты и оперативно докладывать о ситуации. Держу на личном контроле», — также сообщил глава региона.

Всего подтоплено порядка тридцати шести домов и двадцати приусадебных участков. Людям, которые попали в зону затопления, оказывается необходимая помощь. Ранее мы писали о том, что прокуратура Русско-Полянского района проводит проверку в связи с подтоплением жилых домов в Сибирском.