За сутки пожары в Приморье ликвидированы на 800 гектарах

На сегодня в 22 муниципалитетах Приморья был введен специальный противопожарный режим. Этот режим включает в себя ряд ограничений, таких как запрет на посещение лесных массивов, и усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности. Это предполагает большие штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер. Так, штрафы для граждан за нарушения, которые привели к лесному пожару, могут достигать до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.