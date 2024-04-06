За сутки пожары в Приморье ликвидированы на 800 гектарах

В течение минувших суток часов в Приморском крае успешно устранено 22 природных пожара в 11 муниципальных образованиях. На раннее утро 6 апреля, в регионе не было зафиксировано ни одного лесного или ландшафтного пожара.
Согласно данным министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края, пожары были локализованы и потушены в Надеждинском, Спасском, Кировском, Тернейском, Чугуевском, Черниговском, Партизанском, Анучинском, Пожарском, Шкотовском районах и в городе Владивосток.
Площадь, которую охватило пламя, превысила 800 гектаров. В тушении пожаров принимали участие около 100 специалистов и более 20 единиц спецтехники. К утру субботы все возгорания были полностью ликвидированы, сообщили представители ведомства.
На сегодня в 22 муниципалитетах Приморья был введен специальный противопожарный режим. Этот режим включает в себя ряд ограничений, таких как запрет на посещение лесных массивов, и усиливает ответственность за нарушение пожарной безопасности. Это предполагает большие штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение противопожарных мер. Так, штрафы для граждан за нарушения, которые привели к лесному пожару, могут достигать до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.