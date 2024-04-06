Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной

«Это очень красивое событие. 10 апреля вечером, на закате, смотрим вверх на северо-запад. Ищем глазами молодой серп луны. Чуть левее будет яркий диск Юпитера; если будет с собой бинокль или телескоп, то можно увидеть и его галилеевы спутники. А чуть южнее, между Юпитером и Луной, будет находиться комета. Будет видна ее кома, ядро, и можно будет рассмотреть хвост», — поделился Лазоренко.