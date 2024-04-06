Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной

Комету 12P/Понса-Брукса можно наблюдать с февраля: тогда она появилась на небосводе, правда, была доступна для наблюдения через телескопы, рассказал Лазоренко. В марте она была уже видна на темном небе, а сейчас даже вечером. Причем несколько дней назад произошла вспышка, сделавшая комету еще ярче.
«Так что сейчас она видна невооруженным глазом из-за достаточной звездной величины. И, конечно, для нас, жителей южных регионов, это очень хорошая возможность увидеть эту красивую и редкую комету. Период ее обращения −71 год. В следующий раз она сделает виток вокруг Солнца и вернется в Земле только в 2095 году».
Больше того, с 10 апреля и на протяжении считаных вечеров можно будет наблюдать ее слияние с Луной и Юпитером — самой большой планетой солнечной системы и одним из самых ярких объектов на небосводе после Солнца, Луны и Венеры, отметил ученый.
«Это очень красивое событие. 10 апреля вечером, на закате, смотрим вверх на северо-запад. Ищем глазами молодой серп луны. Чуть левее будет яркий диск Юпитера; если будет с собой бинокль или телескоп, то можно увидеть и его галилеевы спутники. А чуть южнее, между Юпитером и Луной, будет находиться комета. Будет видна ее кома, ядро, и можно будет рассмотреть хвост», — поделился Лазоренко.
Любоваться небесной красотой он рекомендует по возможности вдали от городского освещения, отправившись в горную местность или на побережье. И предупреждает, что явление это не очень продолжительное, длится оно менее часа с разной интенсивностью.
Лазоренко советует приступать к поиску и наблюдению кометы уже спустя 10−15 минут после заката солнца. Наилучшая видимость явления обещает быть еще через полчаса, уточнил он.
«И с каждым днем видимость кометы будет все меньше и меньше. 14 апреля — последний вечер, когда она будет видна для жителей Северного полушария. А в 20-х числах она пройдет от Земли на минимальном расстоянии — чуть больше 200 млн километров, и потом жителям Южного полушария будет видна до конца года», — сказал Лазоренко.
Также ученый заметил, что в текущем году невооруженным глазом можно будет наблюдать еще несколько комет: в августе, сентябре — октябре и ноябре.