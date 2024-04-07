Пенсии приморцев увеличены

Отделение Социального фонда России по Приморскому краю проиндексировало на 7,5% пенсии по государственному обеспечению. Повышение затронуло более 50 тысяч человек, в том числе, 48,4 тысячи получателей социальной пенсии. Большинство людей получает ее в связи с инвалидностью и потерей кормильца.



Как отметили в региональном отделении Социального фонда России, средний размер социальной пенсии вырос до 13,7 тысяч рублей. Такая выплата с учетом районного коэффициента 1,2 для детей-инвалидов в среднем составила 22 146,5 рублей, для инвалидов первой группы — 18 455,68 рублей.



Вместе с социальными проиндексированы пенсии:



— участников Великой Отечественной войны;

— граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;

— военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;

— граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;

— космонавтов и летчиков-испытателей;

— а также некоторых других граждан.



Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности, выросли в среднем до 56,8 тысяч рублей. Пособие граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, после индексации увеличено в среднем до 45 тысяч рублей.



Пенсионеры получат проиндексированные выплаты уже в апреле, по обычному графику.



— Апрельская индексация стала третьим повышением выплат пенсионеров с начала текущего года. В январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Увеличение коснулось всех получателей — 458 680 приморцев, в том числе 426 309 получателей выплат по старости, чьи пособия стали больше в среднем на 1 275 рублей в месяц и составили 22 049 рублей, — отметили в фонде.



В феврале отделение Соцфонда также проиндексировало на 7,4% ряд социальных выплат, предоставляемых сотням тысяч приморских пенсионеров. Повышенные пособия стали получать люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие.