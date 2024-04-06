Индекс гостеприимства. В России оценят качество и безопасность туризма

В России создадут Национальный индекс гостеприимства для повышения уровня и качества безопасности туризма и в целом формирования туристической репутации. Индексироваться будут как средства размещения (отели, кемпинги, хостелы), так и российские регионы, где находятся эти объекты. Первыми тайными гостями отелей в разных регионах страны станут журналисты и читатели АиФ.
На первом этапе проект будет развиваться по двум ключевым направлениям. Для отелей создадут специальный портал, где те смогут презентовать себя. Важное отметят: соотношение цена/качество, доступность для маломобильных групп населения, безопасность, экологичность, качество услуг и т. д. Оценят и участие в программах организации отдыха участников СВО и членов их семей. А второе направление будет представлять из себя проверки по системе «тайного гостя».
Зачем это нужно?
Туристы, участвуя в проекте, имеют возможность повлиять на улучшение сервиса — на каждый отель, где проживали, они заполнят анкету. Информация поможет как скорректировать сервис самим объектам размещения, так и другим туристам определиться с местом проживания.
Отели же таким образом получают дополнительное продвижение. Чем выше рейтинг в Индексе, тем выше будет и загрузка. Высокие оценки отелям повысят рейтинг и всему региону. Администрациям же муниципальных образований выгодно привлечь новых туристов, развить малый и средний бизнес.
Пока в России нет единого интернет-сервиса, который мог бы решать перечисленные задачи. Большинство систем бронирования и отзывов по отелям и туристическим достопримечательностям базируются за границей. Национальный индекс гостеприимства планируют запустить в начале июня 2024 года.
Что думают эксперты?
Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко считает, что благодаря Индексу сама туристская инфраструктура должна не только вырасти, но и обеспечить для путешественников и отдыхающих комфортный уровень сервиса и максимальную безопасность. По его информации, внутренний турпоток в России в 2023 году составил 78 млн человек, а к 2030 году он должен возрасти почти вдвое — до 140 млн туристов.
Член Общественной палаты России, Председатель Координационного совета по развитию индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов подтверждает, что россияне более активно путешествуют по стране и что Индекс поможет потребителям оценить качество туристических сервисов и инфраструктуры каждого региона и муниципалитета России.
«АиФ много внимания уделяет сфере туризма. На сегодняшний день у нас действуют два больших и интересных популярных проекта: “Пора ехать!” и “Отдыхаем здесь”. Есть постоянная рубрика “Туризм” на федеральном сайте. У нас самая обширная редакционная сеть в стране. Более 40 млн человек читают наш сайт, и более 22 млн человек читают газету. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу Всероссийского объединения туристов по созданию Индекса гостеприимства», — говорит генеральный директор АО «АиФ» Руслан Новиков.
Президент Фонда «Лидер» Дмитрий Петров считает, что активная включённость в реализацию этого проекта позволит определить необходимые условия для формирования культуры туризма в нашей стране. Информированность и осведомленность туриста скажется на повышении качества услуг в туриндустрии, а Индекс гостеприимства повысит привлекательность внутреннего туризма.