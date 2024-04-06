Индекс гостеприимства. В России оценят качество и безопасность туризма

«АиФ много внимания уделяет сфере туризма. На сегодняшний день у нас действуют два больших и интересных популярных проекта: “Пора ехать!” и “Отдыхаем здесь”. Есть постоянная рубрика “Туризм” на федеральном сайте. У нас самая обширная редакционная сеть в стране. Более 40 млн человек читают наш сайт, и более 22 млн человек читают газету. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу Всероссийского объединения туристов по созданию Индекса гостеприимства», — говорит генеральный директор АО «АиФ» Руслан Новиков.