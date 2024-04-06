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На красноярских дорогах начали появляться байкеры. Водителей просят помнить о них

Красноярские госавтоинспекторы предупреждают автолюбителей о появлении на дорогах первых мотоциклистов.

Многие байкеры открывают сезон с наступлением теплой погоды. Пока их единицы, но автомобилисты успели отвыкнуть от присутствия на дорогах двухколесного транспорта, поэтому им сейчас нужно быть особо бдительными.

«Необходимо чаще смотреть в зеркала при перестроении, заблаговременно включать сигнал поворота и соблюдать очередность проезда на перекрестках», — говорят в ГИБДД.

Самим водителям мотоциклов тоже стоит быть осторожнее и не забывать о соблюдении правил дорожного движения и мер безопасности.

«Водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми в сравнении с автолюбителями, и могут получить тяжелые травмы или погибнуть даже в случае незначительного ДТП. Дорожные полицейские напоминают: необходимо использовать мотошлем и специальную защитную экипировку, но эти элементы сами по себе не обеспечат стопроцентную безопасность», — пояснили в пресс-службе.

Залогом безаварийных поездок дорожные полицейские называют соблюдение скоростного режима, недопущение выездов на «встречку», резких перестроений, внимательность и осторожность, особенно при проезде перекрестков.

«Не стоит забывать и о том, что для управления такой сложной техникой требуется наличие соответствующей категории водительского удостоверения. За прошлый год на дорогах Красноярска произошло 48 ДТП с участием мототранспорта, в которых 53 человека пострадали и 1 погиб. В текущем году по вине байкеров произошло уже 4 аварии», — рассказали в красноярской полиции.

ГИБДД