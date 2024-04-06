На красноярских дорогах начали появляться байкеры. Водителей просят помнить о них

«Не стоит забывать и о том, что для управления такой сложной техникой требуется наличие соответствующей категории водительского удостоверения. За прошлый год на дорогах Красноярска произошло 48 ДТП с участием мототранспорта, в которых 53 человека пострадали и 1 погиб. В текущем году по вине байкеров произошло уже 4 аварии», — рассказали в красноярской полиции.