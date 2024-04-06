Акция «Сад памяти» прошла на Кицканском плацдарме в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр — Sputnik. На территории Кицканского плацдарма, откуда началась знаменитая Ясско-Кишиневская операция, волонтеры высадили 80 кленов и медвежьих орехов.
Участие в международной акции «Сад памяти» приняли различные общественные организации, а также чиновники Приднестровья.
«На этом легендарном для всего региона историческом месте мы сегодня высадили деревья в память о тех, кто освобождал наш край весной и летом 1944 года», — рассказал Sputnik координатор общественного движения «Волонтеры Победы. Приднестровье» Евгений Назаренко.
В акции также приняла участие бывшая узница фашистских концлагерей Татьяна Поято. Она поблагодарила молодых людей за то, что чтят всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Нас осталось совсем мало. Вот в Тирасполе нас 13 человек осталось, а доходила численность организации (бывших узников фашизма — Ред.) до 200. Помните о тех, кто погиб. Наша армия освобождала не только города и села, она освобождала узников, среди которых были и дети, и старики, и люди разных национальностей, и инвалиды, и замученные, от которых в большинстве ничего не оставалось», — рассказала Поято.
Приднестровье присоединилось к акции «Сад памяти» с 2021 года. Этой весной города и села региона отмечают 80-летие освобождения от фашистов.
Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать свой углеродный след. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения к акции присоединились добровольцы из более чем 50 стран мира.