Акция «Сад памяти» прошла на Кицканском плацдарме в Приднестровье

«Нас осталось совсем мало. Вот в Тирасполе нас 13 человек осталось, а доходила численность организации (бывших узников фашизма — Ред.) до 200. Помните о тех, кто погиб. Наша армия освобождала не только города и села, она освобождала узников, среди которых были и дети, и старики, и люди разных национальностей, и инвалиды, и замученные, от которых в большинстве ничего не оставалось», — рассказала Поято.