Усиление ветра и дожди ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на субботу, 6 апреля, из-за усиления ветра в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погодные условия в республике, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки будут формировать атмосферные фронты, идущие с Западной Европы.
Погода будет облачная с прояснениями, а на большей части страны пройдут осадки в виде дождей, местами в дневное время ожидаются грозы.
Ночью и утром в некоторых районах республики может сгущаться туман. Ветер будет юго-западного и западного направлений, умеренный, днем местами — порывистый, на западе Беларуси — сильный порывистый.
В ночное время средняя температура воздуха составит от +2 до +8°С, на западе страны — от +9 до +11°С, днем — от +11°С (на северо-востоке) до +19°С (на юго-западе).
По предварительным прогнозам, в воскресенье, 7 апреля, осадков в Беларуси не ожидается. В республику начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы — дневные температуры приблизятся к отметке до +20°С.