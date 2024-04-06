На Октябрьском мосту в Новосибирске начали ямочный ремонт

В общей сложности планируется заменить 3200 квадратных метров покрытия на Октябрьском мосту в рамках поддерживающего ремонта. Работы на этом объекте планируется завершить до середины недели, после чего подрядчик перейдет на Димитровский мост, где также будет проводить ремонт ночью.