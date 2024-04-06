Психолог Леушина рассказала, из чего строится идеальная семья

«Идеальной семьи нет. Сегодня многим родителям некогда, они заняты на работе, а то и на двух, но ведь главное — не количество времени, проведённое с детьми, а качество, значимость этого внимания. И самое важное — родительский пример. Если мама сама уткнулась в телефон, а рядом сидит сын, которому она суёт книгу и приговаривает: “Ну-ка, читай!”, то у ребёнка возникнет ощущение двойных стандартов и несправедливости», — говорит психолог.