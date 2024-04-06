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Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Аварийные бригады утром в субботу завершили работы на поврежденном участке центрального водопровода Евпатории. Сейчас идет заполнение системы, сообщил врио главы администрации города Иван Просоедов.

Источник: Reuters

Авария на центральном водоводе города произошла в пятницу. По данным Просоедова, в субботу для горожан будет организован подвоз воды по графику.

«Специалисты “Воды Крыма” всю ночь работали над устранением аварии на городском водоводе диаметром 900 мм. Аварийные работы завершены в 6:45. Уже приступили к развоздушиванию и заполнению системы водоснабжения города. Этот процесс займет около четырех часов (до 11:00), так как общая протяженность сетей составляет более 400 км», — написал он в своем Telegram.

При этом полностью восстановить давление в сети удастся к концу дня.

В феврале минстрой Крыма сообщал, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. По данным профильного министерства, протяженность водовода составит 12,128 км, производительность — 4 тысячи кубометров в час. Комплекс включит водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тысяч «кубов», подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторную подстанцию.

Стройка ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Стоимость контракта превышает 2 млрд рублей.

Прокуратура Крыма ранее через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории.

ЖКХ