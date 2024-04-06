Работали всю ночь: когда вода появится в домах Евпатории

«Специалисты “Воды Крыма” всю ночь работали над устранением аварии на городском водоводе диаметром 900 мм. Аварийные работы завершены в 6:45. Уже приступили к развоздушиванию и заполнению системы водоснабжения города. Этот процесс займет около четырех часов (до 11:00), так как общая протяженность сетей составляет более 400 км», — написал он в своем Telegram.