Массовые отключения света начнутся в Ростове с понедельника

В Ростове-на-Дону с понедельника, 7 апреля, в некоторых районах города будут отключать свет. Это связано с плановыми работами на линиях, сообщили в «Донэнерго».
Так, в понедельник, 8 апреля, обесточат дома, расположенные по адресу: ул. Добровольского ⅓, 3, 3/1, ¾, 5; ул. Пацаева 9/1. Здесь электроэнергии не будет с 10:00 до 15:00.
Во вторник, 9 апреля, с 9:00 до 18:00 свет отключат по следующим адресам: ул. Лихачева 15−35, 12−42; ул. 12 декабря 51−69, 70−92; ул. Карбышева 33−41; ул. Грисенко 16−40.
В среду, 10 апреля, с 9:00 до 18:00 электроэнергии не будет по адресам: ул. Курчатова 1−31; ул. Молодежная 12−60, 9−59; ул. 12 декабря 22−68, 17−47; ул. Конституционная 14−50, 13−51; ул. Щербакова 44−50; ул. Арефьева 1−47, 2−48; ул. Т. Дона 1−33, 2−32; ул. Мелитопольская 7−41, 8−22; ул. Пугачёва 2−24, 1−23; Экономическая 1−23, 4−22, Курчатова 4А-64; Самоходный 2−28, 1−13; Грисенко 7−19.