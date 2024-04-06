Кому повысили пенсию в апреле?

С 1 апреля жителям региона на 7,5% проиндексировали социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Индексация проведена автоматически, обращаться в Отделение СФР по Красноярскому краю жителям не пришлось.
"В Красноярском крае пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 87 696 человек, из них получателей социальной пенсии 84 655 человек, — рассказала управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко. — Социальная пенсия не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. Она может быть назначена по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.
С 1 апреля также увеличились социальные выплаты, размер которых определяется исходя из размера пенсии. В их числе дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией Героям РФ, гражданам, награждённым орденом Ленина, орденом Трудовой Славы трёх степеней, лауреатам Государственных премий Российской Федерации, а также другим категориям граждан".