Кому повысили пенсию в апреле?

"В Красноярском крае пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 87 696 человек, из них получателей социальной пенсии 84 655 человек, — рассказала управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко. — Социальная пенсия не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов. Она может быть назначена по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца.