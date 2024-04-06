Дожди и до +19°С ожидается сегодня в Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 19 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами грозы. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4−9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, по западу во многих районах — до 15−18 м/с.

Спасатели напомнили правила безопасного поведения во время усиления ветра



Температура воздуха днем составит от плюс 11 по северо-востоку до плюс 19 градусов по юго-западу. -0-

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