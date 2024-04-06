Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАО передала трем регионам Узбекистана семена и оборудование для ведения тепличного хозяйства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН провела полевой день для фермеров и ответственных лиц сельскохозяйственной сферы Кашкадарьинской области.

Источник: Podrobno.uz

Он прошел в Камашинском районе региона. Специалисты организации ознакомили участников с особенностями агротехнических мероприятий на полях, засеянных прямым посевом, дали рекомендации по внедрению ресурсосберегающих технологий и инноваций для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Мероприятие прошло в рамках проекта ФАО, направленного на широкомасштабное внедрение эффективных технологий землепользования, создание экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для перехода к устойчивому управлению.

Проект реализуется в Каракалпакстане, Кашкадарьинской и Хорезмской областях Узбекистана. ФАО передала домохозяйствам этих регионов 20 тонн семян десяти видов сельскохозяйственных культур и современное оборудование — 25 мотокультиваторов и 30 теплиц.

Парники были установлены на приусадебных участках сельских жителей. Кроме того, для них провели семинары-тренинги, где обучили эффективному ведению тепличного хозяйства.

Напомним, что на приусадебном участке одной из школ в Вабкентском районе Бухарской области установили теплицу, где не только выращивают овощи и зелень, но и проводят со школьниками практические занятия по ботанике, биологии и трудовому воспитанию. Деньги от реализованной продукции идут на благоустройство школы.