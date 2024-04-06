ФАО передала трем регионам Узбекистана семена и оборудование для ведения тепличного хозяйства

Напомним, что на приусадебном участке одной из школ в Вабкентском районе Бухарской области установили теплицу, где не только выращивают овощи и зелень, но и проводят со школьниками практические занятия по ботанике, биологии и трудовому воспитанию. Деньги от реализованной продукции идут на благоустройство школы.