В горах Челябинской области расцвели подснежники

В национальном парке «Таганай» появились первые подснежники. По-научному — ветреницы алтайские. Это не самое раннее пробуждение цветов в горах, но все-таки необычное для первых чисел апреля, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на пресс-службу парка.
Как отмечают специалисты, в прошлом году подснежники на территории нацпарка показались уже 23 марта. Но прежний рекорд был зафиксирован 7 апреля 2008 года и продержался 15 лет. В этом году он был снова побит.
«Кстати, снежный покров 23 марта 2023 года уже был чуть меньше, чем 5 апреля в этом году, а в начале апреля 2023-го снег растаял на половине снегомерного профиля», — рассказали в пресс-службе «Таганая».
Раннее цветение подснежников в этом году связывают с аномальной теплой погодой в последней декаде марта: температура воздуха тогда была в десять раз выше обычной. А с наступлением апреля дневной максимум достигал +17 градусов Цельсия.